На Дону ужесточили правила приема протоколов собраний собственников жилья

В Ростовской области ужесточили правила приема протоколов собраний собственников жилья. Теперь Госжилинспекция принимает только оригиналы документов при личной подаче — копии не допускаются. При приеме составляют акт и проверяют личность и полномочия заявителя. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.

По новым правилам протоколы хранят три года, затем размещают в открытых списках, могут вернуть заявителю, спустя еще полгода — утилизировать. За несвоевременную сдачу протокола управляющей компании грозит административное дело по ст. 19.7 КоАП РФ.

Для контроля внедряют цифровые инструменты — жители могут отслеживать документы через общедомовые чаты. За год инспекция направила в суд восемь исков о законности протоколов и индексации тарифов, три иска удовлетворены, пять находятся на рассмотрении.

Наталья Белоштейн