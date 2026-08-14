На Керченской стороне Крымского моста скопилось 600 машин

По состоянию на 17:00 вечера 14 августа на Крымском мосту сложилась неравномерная ситуация на пунктах ручного досмотра. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале, информирующем о ситуации на переправе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Со стороны Тамани очереди нет, тогда как со стороны Керчи в ожидании досмотра стоят 600 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.

Ранее сообщалось, что в Севастополе за минувшую ночь военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки со стороны ВСУ. Сбито 17 БПЛА, из них МОГами нейтрализовано 14 беспилотников.

В результате налета дронов за медицинской помощью обратились три человека, среди них один ребенок. У них различные резаные раны. Одного пострадавшего госпитализировали.

Анна Гречко