В Ростовской области в перечень приоритетных включены 274 предприятия

Правительство Ростовской области утвердило перечень приоритетных предприятий региона. В него вошло 274 организации, представляющие широкий спектр отраслей — от сельского хозяйства и пищевой промышленности до машиностроения, энергетики, строительства и научно-производственной сферы. Соответствующая информация содержится в постановлении правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

В перечень вошли крупные промышленные предприятия, такие как ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“», АО «Таганрогский котлостроительный завод „Красный котельщик“», ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева», энергетические объекты — филиал ПАО «ОГК-2» — Новочеркасская ГРЭС, Волгодонский филиал ООО «Ветростройдеталь», образовательные и научные учреждения — ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи».

Утверждение перечня позволит службам занятости более целенаправленно работать с работодателями, прогнозировать потребность в специалистах и выстраивать программы подготовки и переподготовки кадров с учетом реальных запросов приоритетных отраслей.

Кроме того, включение предприятий в перечень может стать основанием для предоставления им дополнительных мер поддержки со стороны региональных властей.

Наталья Белоштейн