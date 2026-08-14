На Ставрополье создан единый канал для оповещения об угрозах атак БПЛА

В Ставропольском крае для своевременного доведения до жителей сведений об угрозах атак БПЛА запущен специализированный канал муниципальной службы спасения в мессенджере МАХ. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Канал под названием «112 Ставрополь» стал единым источником данных о возможных чрезвычайных ситуациях, происшествиях, угрозе применения беспилотных летательных аппаратов, а также экстренных прогнозах.

Как пояснил глава Ставрополя Иван Ульянченко, актуальная информация о работе городских служб продолжит публиковаться на его официальных страницах в социальных сетях и на ресурсах администрации города.

Власти призывают жителей внимательно следить за сообщениями из официальных источников и не доверять сведениям из непроверенных каналов.

Наталья Белоштейн