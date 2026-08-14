В Тольятти открылся центр протезирования конечностей

В пятницу, 14 августа, в Тольятти состоялось открытие центра протезирования конечностей «Основание». В медицинском учреждении обеспечивается полный цикл: осматривают и консультируют пациентов перед протезированием, изготавливают протезы нижних конечностей, обучают обращаться с ними, правильно двигаться, проводят реабилитацию. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Такая комплексность позволяет в полной мере отвечать за качество. Сейчас это очень важно и для наших героев — участников СВО с ампутациями, и для многих других людей, кто нуждается в таких изделиях. Конкуренция предприятий в этой сфере высокая. Только если протез идеально подходит пациенту и с ним удобно жить, только так — качеством можно заслужить хорошую репутацию. Отрадно, что наши предприятия ее заслужили», — сообщает Вячеслав Федорищев.

По словам главы региона, проект реализуется совместно с тольяттинской компанией «Армакс», которая является ведущим производителем протезноортопедического оборудования в России, резидентом технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Центр оснащен всеми необходимыми установками тольяттинского производства. При изготовлении протезов используются отечественные материалы.

Руфия Кутляева