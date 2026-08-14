Волгодонский «Электросбыт» попал под наблюдение с долгом на 120 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал обоснованными требования ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» к ООО «Электросбыт» и ввел в отношении должника процедуру наблюдения — первую стадию банкротства. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сумма требований энергокомпании, включенная в третью очередь реестра требований кредиторов, составляет более 120,2 млн руб. В нее входят основной долг в размере 91,2 млн руб., пени — 27,8 млн руб., а также судебные расходы — 1,1 млн руб.

Временным управляющим ООО «Электросбыт» утверждена член СРО ААУ «Евросиб» Анна Лизогуб. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 29 октября 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Электросбыт» образовано 15 ноября 2025 года в Волгодонске. Бенефициаром выступает ООО «Волгодонская городская электрическая сеть». Уставный капитал составляет 1,1 млн руб.

В 2025 году выручка компании снизилась на 63% — до 162,5 млн руб., при этом чистая прибыль возросла на 4% и составила 3,2 млн руб.

Согласно данным ЕФРС, в отношении учредителя компании — ООО «Волгодонская городская электрическая сеть», в конце января 2026 года УФНС Ростовской области направило в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом. На данный момент организация имеет статус действующей.

Наталья Белоштейн