Турпоток в оренбургские заказники составил 4,5 тысяч человек с начала сезона

В Оренбургской области растет интерес к экологическому туризму: по данным регионального правительства, в текущем сезоне заказники области посетили 4,5 тыс. человек, в то время как за весь прошлый год их число составило 7 тыс. Самые востребованные маршруты — «Царский тракт» в «Губерлинских горах» и «Карагайский бор на реке Губерля» в заказнике «Карагай-Губерлинское ущелье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В заповедниках «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» обустроены экологические тропы, включенные в федеральный реестр туристических маршрутов. Всего в регионе 331 особо охраняемая природная территория областного значения и три — федерального.

На совещании по развитию туризма на ООПТ вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что увеличение турпотока дает стимул для развития национальных парков и создает новые возможности для малого бизнеса. Среди приоритетных задач — цифровизация процессов, повышение транспортной доступности объектов и экопросвещение. В 2026 году утверждены правила организации туризма на ООПТ. Дальнейшее развитие инфраструктуры, как ожидается, позволит увеличить туристический поток и создать новые рабочие места.

Яна Вежлева