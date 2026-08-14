Волгоградца будут судить за оскорбление полицейского в интернете

Камышинский горсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 54-летнего волгоградца, оскорбившего полицейского. Мужчине инкриминируют ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета в интернете). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До двух лет лишения свободы грозит волгоградцу за клевету на инспектора ДПС

Фото: УМВД России по Пензенской области До двух лет лишения свободы грозит волгоградцу за клевету на инспектора ДПС

Фото: УМВД России по Пензенской области

По данным следствия, в марте 2025 года обвиняемого остановил сотрудник ДПС по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Фигурант отказался проходить медицинское освидетельствование. Суд привлек волгоградца к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и лишил права управления автомобилем. Судебный акт вступил в законную силу.

После этого обвиняемый разместил в интернет-сообществе с аудиторией 27 тыс. человек оскорбительную информацию о полицейском, который остановил его в нетрезвом виде. Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

Марина Окорокова