На Ставрополье задержан петербуржец по делу о подготовке теракта

Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю задержали жителя Санкт Петербурга, подозреваемого в приготовлении к террористическому акту. Фигурант действовал по указанию кураторов запрещенной в РФ террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант прибыл в Ставрополь для проведения разведки: он вел наблюдение за объектами транспортной и промышленной инфраструктуры, а также разрабатывал план поджога железнодорожных цистерн с горюче смазочными материалами.

Согласно материалам дела, в июне 2026 года подозреваемый вступил в ряды террористической организации и намеревался совершать преступления от ее имени. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Белоштейн