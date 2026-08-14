В Новороссийске повторно была объявлена угроза атаки БПЛА

В Новороссийске прозвучал сигнал «Внимание всем!» в связи с атакой беспилотников. Жителей и гостей города-героя призвали незамедлительно покинуть общественные места и открытые пространства и спуститься в укрытия, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Тем, кто находится дома, рекомендовано не подходить к окнам и переместиться в комнату, окна которой не выходят на море, либо в помещение без окон со сплошными стенами — коридор, ванную, туалет или кладовую. Находящимся на улице советуют укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе либо парковке.

Власти особо предупредили: не следует находиться на открытом пространстве вблизи моря, использовать в качестве укрытия автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов.

Жителям также напомнили о запрете снимать и публиковать в социальных сетях фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, а также специальных и оперативных служб. Горожан призвали сохранять спокойствие и ожидать отмены сигнала тревоги. Ранее об угрозе атаки БПЛА предупредили днем 14 августа около 11:16 по мск.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Ночью 12 августа в город-герое и ряде других муниципалитетов уже объявлялась ракетная опасность. Краснодарский край пережил одну из наиболее трагичных атак: в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе погибли три человека, более 20 получили ранения, разрушены десятки жилых домов.

Кроме того, в Новороссийске после налета БПЛА 12 августа повреждены 185 домов, из них 36 многоквартирных. Восемь частных домов разрушены полностью. Рабочие комиссии продолжают оценивать ущерб в жилых домах города. Пострадавшим предусмотрены федеральные и муниципальные выплаты в зависимости от ущерба имуществу и степени вреда здоровью.

Анна Гречко