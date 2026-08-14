Под Саратовом 17-летний подросток в суде ответит за молчание о теракте

Суд в Энгельсе рассмотрит уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который не сообщил о готовящемся теракте. Энгельситу инкриминируют ст. 205.6 УК РФ, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 17-летний энгельсит предстанет перед судом за молчание о преступлении

Фото: Западное МСУТ СКР 17-летний энгельсит предстанет перед судом за молчание о преступлении

Фото: Западное МСУТ СКР

По данным следствия, в августе 2025 года обвиняемый узнал в разговоре со своим знакомым, что последний планирует поджечь релейный шкаф на территории Саратовской области. Совершить теракт молодой человек собирался по указанию куратора. Несмотря на возможность рассказать обо всем полиции, фигурант не сообщил о готовящемся преступлении.

Следователи собрали доказательную базу и отправили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Марина Окорокова