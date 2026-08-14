В Рыбинске спустили на воду буксир ледокольного класса для Санкт-Петербурга

На рыбинской «Верфи братьев Нобель» спустили на воду буксир ледокольного класса «Нарвская застава», построенный по заказу Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Судно предназначено для ледокольных работ на Неве. Оно будет использоваться для борьбы с ледовыми образованиями и заторами, расчистки каналов для судов и обеспечения работы водозаборов. Кроме того, буксир сможет участвовать в тушении пожаров, ликвидации разливов нефтепродуктов и спасательных операциях.

Одной из особенностей «Нарвской заставы» стала адаптация к условиям Петербурга. Буксир оснастили специальными механизмами, позволяющими проходить под мостами Невы. Все корпусные детали и оборудование преимущественно российского производства.

Михаил Евраев назвал спуск судна важным событием для Рыбинска и Ярославской области, отметив роль региона как одного из центров отечественного судостроения.

Антон Голицын