В Дагестане пресечена деятельность 52 майнинг-ферм с ущербом в 129 млн рублей

С начала 2026 года в Дагестане правоохранители пресекли работу 52 майнинг-ферм, действовавших с нарушением законодательства. Возбуждены пять уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Объем похищенной электроэнергии, связанный исключительно с деятельностью майнинг-ферм, достиг порядка 2,7 млн кВт/ч. В ходе проверок у нарушителей изъято 968 единиц оборудования, используемого для добычи цифровых активов. По данным фактам возбуждено пять уголовных дел, по одному из них уже вынесен судебный приговор. Работа по остальным эпизодам продолжается при взаимодействии с правоохранительными органами Республики Дагестан.

Помимо случаев, связанных с майнингом, специалисты «Дагэнерго» зафиксировали в регионе еще 899 фактов неучтенного потребления электричества. Совокупный объем незаконно потребленной энергии превысил 20,1 млн кВт/ч. Финансовый ущерб, нанесенный электросетевому комплексу республики, оценивается более чем в 129 млн руб.

Наталья Белоштейн