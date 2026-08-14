Китай, США и ООН прокомментировали визит Путина на Итуруп

Визит Владимира Путина на Итуруп стал его первым визитом на Южно-Курильские острова (в 2010 году остров Кунашир посещал тогдашний глава государства Дмитрий Медведев). Было ясно, что Япония, считающая эти острова своими, будет активно выражать свое недовольство. Однако на этот раз предсказуемо негативная реакция оказалась заметно гипертрофирована. Считанные часы спустя после сообщений российских СМИ о визите Путина на остров Итуруп для наблюдения за учениями Тихоокеанского флота России глава МИД Японии Тосимицу Мотеги выступил с протестом против визита.

13 августа посольство Китая в Японии обнародовало совместное заявление посла КНР У Цзяньхао и посла России в Японии Николая Ноздрева, в котором они пообещали выступать против попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и предостерегли от повторной милитаризации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 14 августа в риторическую перепалку Токио и Москвы вмешались США. «Соединенные Штаты по-прежнему непоколебимы в своей поддержке своего самого важного союзника и в признании суверенитета Японии над северными территориями»,— заявил посол Джордж Гласс в соцсети X.

Ситуацию решили прокомментировать и в ООН. «Это двусторонний вопрос между государствами-членами. Мы призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, действовать ответственно и избегать действий, которые могли бы еще больше обострить напряженность»,— заявил на пресс-конференции вечером 13 августа представитель организации.

Подробнее об этом читайте в материале «Всем оказалось дело до Южных Курил».