В Новороссийске обследовали 268 квартир и 90 частных домов после атаки БПЛА

В Новороссийске продолжается работа по устранению последствий атаки. Глава города Андрей Кравченко провел плановое совещание и сообщил о ходе восстановительных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Возобновлено движение транспорта по улице Магистральной, восстановлена работа водовода. В каждом внутригородском районе сформированы комиссии из сотрудников администрации и управления социальной защиты населения — они принимают заявления от жителей. На текущий момент специалисты обошли 268 квартир и 90 частных домовладений, составлено 358 актов. Подомовые обходы продолжатся и в выходные дни.

Прием документов организован в администрациях внутригородских районов. Специалисты формируют пакеты документов для предоставления полагающихся выплат и компенсаций.

«От своей команды требую исключительно ответственного подхода и выстроенной системной работы. Мы обязаны оправдать доверие жителей, особенно в таких важных вопросах. Каждая семья должна чувствовать нашу поддержку»,— подчеркнул господин Кравченко.

Волонтеры помогают убирать пострадавшие дома и квартиры, а также дежурят на АЗС. На платформе Добро.ру зарегистрированы 14 699 добровольцев из Новороссийска. Все нуждающиеся могут оставить обращение в Добро.Центр по месту проживания.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Ночью 12 августа в город-герое и ряде других муниципалитетов уже объявлялась ракетная опасность. Краснодарский край пережил одну из наиболее трагичных атак: в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе погибли три человека, более 20 получили ранения, разрушены десятки жилых домов.

Анна Гречко