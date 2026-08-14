На Ставрополье спрогнозировали понижение ночных температур до +12°C

После затяжного периода аномальной жары, когда температура достигала +38°C, в Ставропольском крае наметилось умеренное похолодание. В предстоящие выходные днем воздух прогреется до +30°C, тогда как в ночные часы столбики термометров опустятся до +12°C. Такие данные приводят погодные информеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Так, в пятницу, 14 августа, температурный фон в регионе составит +24…+29°C. Местами пройдут интенсивные дожди с грозой и градом, скорость ветра — 6-11 м/с. В Ставрополе температура воздуха достигнет +27°C, существенных осадков не прогнозируется.

Осадки прекратятся в субботу, 15 августа. Ожидается переменная облачность. В ночные часы температура опустится до +12°C, днем поднимется до +30°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. В краевой столице температурный диапазон составит от +14 до +27°C, осадков не ожидается.

В воскресенье, 16 августа ночью температура составит +12°C, днём — +30 °C. Преимущественно без осадков. Восточный ветер 6-11 м/с. В региональном центре температура будет варьироваться от +12 до +28°C, погода — солнечная.

По прогнозу сервиса «Яндекс Погода», возвращение жары в регион ожидается лишь к следующим выходным.

Наталья Белоштейн