На Кубани спрос на одежду и обувь снизился на 8%

По итогам первого полугодия количество покупок одежды и обуви в Краснодарском крае сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на компанию «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Титова / Коммерсантъ Фото: Анастасия Титова / Коммерсантъ

Несмотря на снижение количества покупок одежды и обуви на территории региона с начала этого года на 8%, средний чек покупки в крае увеличился на 9% и составил более 3,2 тыс. руб. Отмечается, что рост среднего чека может быть обусловлен как увеличением стоимости товаров, так и изменением структуры покупок.

По данным аналитиков компании, сейчас сохраняется общий тренд на сокращение потребления непродовольственных товаров, фиксируемых на юге. Кроме того, происходит структурный переток потребительских расходов из товарных категорий в сегмент услуг, например в фитнес-индустрию, которая в Краснодарском крае по итогам первого полугодия продемонстрировала увеличение числа покупок на 12%.

Снижение транзакционной активности в сегменте fashion отмечается преимущественно в офлайн-канале. В исследовании учитывались данные как сетевых, так и несетевых магазинов, а также продажи через онлайн- и офлайн-каналы.

Алина Зорина