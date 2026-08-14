Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области ликвидируют пожар на площади 800 квадратных м, горят магазин и склад

В пятницу, 14 февраля, в 14:02 (MSK+1) поступила информация о пожаре в магазине строительных материалов, который находится в Жигулевске на ул. Магистральной, 9. Об этом сообщает МЧС Самарской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что прибывшие подразделения установили: горят магазин и здание склада. Площадь пожара составляет 800 кв. м. Для тушения привлечены 49 специалистов и 16 единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Руфия Кутляева