В Самарской области ликвидируют пожар на площади 800 квадратных м, горят магазин и склад

В пятницу, 14 февраля, в 14:02 (MSK+1) поступила информация о пожаре в магазине строительных материалов, который находится в Жигулевске на ул. Магистральной, 9. Об этом сообщает МЧС Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что прибывшие подразделения установили: горят магазин и здание склада. Площадь пожара составляет 800 кв. м. Для тушения привлечены 49 специалистов и 16 единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Руфия Кутляева