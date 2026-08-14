Что оцифруешь, то и пожнешь

Технологии анализа данных в сельском хозяйстве постепенно выходят за пределы государственных информационных систем и начинают применяться непосредственно на производственных объектах АПК. В Астраханской области «Ростелеком» реализует проекты на базе интернета вещей: на агрокомплексе «Белая дача — Волга» метеостанция помогает специалистам учитывать параметры погоды и почвы при планировании работ, а «Астраханмелиоводхоз» использует датчики для контроля уровня воды на удаленных участках оросительной сети. Для телеком-компании такие проекты становятся частью развития цифровых сервисов для АПК, где инфраструктура связи используется для сбора, передачи и обработки информации с производственных объектов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метеостанция передает данные о температуре и влажности воздуха и почвы, осадках, скорости и направлении ветра в облачный сервис (на фото слева). Главный инженер «Белой дачи — Волга» Ринат Иргалиев у метеостанции, данные которой используются при планировании сельскохозяйственных работ (на фото справа).

Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком» Метеостанция передает данные о температуре и влажности воздуха и почвы, осадках, скорости и направлении ветра в облачный сервис (на фото слева). Главный инженер «Белой дачи — Волга» Ринат Иргалиев у метеостанции, данные которой используются при планировании сельскохозяйственных работ (на фото справа).

Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Российский АПК постепенно переходит к модели управления на основе данных — цифровые инструменты используются для контроля состояния посевов, учета погодных факторов, планирования производства и распределения ресурсов. Системный этап цифровизации отрасли начался в 2019 году, а позднее эти направления были включены в стратегию цифровой трансформации АПК до 2030 года.

Сегодня акцент смещается с отдельных инструментов на создание единой системы работы с отраслевой информацией. В марте 2026 года правительство обновило стратегическое направление цифровой трансформации АПК. Среди запланированных мер — запуск к концу года единой цифровой платформы отрасли и переход к 2030 году не менее 80% предприятий на использование российского базового и прикладного программного обеспечения в ключевых производственных и управленческих процессах.

В этой системе отдельная роль отводится телеком-компаниям, которые обеспечивают инфраструктуру для получения и передачи сведений с удаленных производственных объектов. «Ростелеком» развивает решения для сельского хозяйства на основе интернета вещей и сенсорных устройств. В апреле 2025 года компания установила на агрокомплексе «Белая дача — Волга» в Астрахани метеостанцию, которая фиксирует температуру и влажность воздуха и почвы, количество осадков, скорость и направление ветра и передает показатели в облачный сервис. Получать информацию специалисты могут через компьютер, планшет или смартфон, а при необходимости система может быть дополнена новыми модулями.

Для агрономической службы данные с метеостанции становятся дополнительным инструментом при выполнении основных производственных операций — подготовки почвы, высадки растений, внесения удобрений, защиты от вредителей и полива. Главный инженер «Белой дачи — Волга» Ринат Иргалиев говорит, что измерения непосредственно на конкретном участке позволяют точнее учитывать фактические условия при принятии решений.

«Если температура почвы стабильно находится на уровне 5°C, мы уже можем понимать, что можно выходить в поле», — поясняет господин Иргалиев.

Накопленная информация позволяет отслеживать не только текущие показатели, но и их изменения во времени. По словам господина Иргалиева, на данном этапе предприятие в первую очередь формирует собственную базу наблюдений и анализирует полученную статистику. Если необходимые температурные параметры не достигаются вовремя, сроки высадки рассады можно скорректировать, чтобы не допустить ее перерастания. Кроме того, погодные показатели учитываются при проведении обработок: эффективность отдельных инсектицидов и фунгицидов зависит от температурного режима.

Предприятие пока продолжает осваивать возможности системы и накапливает практический опыт ее использования. «Мы пока только учимся работать с этими данными», — говорит господин Иргалиев. В дальнейшем хозяйство планирует развивать собственное приложение «Умное земледелие», где информация будет собираться и анализироваться. Сейчас проект находится на этапе разработки.

Следующим шагом станет расширение системы за счет установки дополнительных датчиков. У хозяйства около 300 га земель, поэтому одной точки измерения недостаточно для учета различий между отдельными участками. В связи с этим поля планируется разделить на зоны с учетом особенностей почвы и оснастить дополнительными приборами, которые будут отслеживать, в частности, температуру и влажность грунта.

Интерфейс системы дает агроному доступ к текущим показателям метеостанции и накопленной статистике для планирования работ

Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Цифровые решения в хозяйстве рассматривают как инструмент, который дополняет работу агрономов, а не заменяет ее. По словам господина Иргалиева, расширение набора показателей, в том числе за счет контроля кислотности почвы, позволит точнее рассчитывать объемы внесения удобрений и снижать риск избыточного засоления.

«Для нас это в первую очередь контроль: мы можем лучше понимать потребность растений в воде и других ресурсах и не использовать их сверх необходимого», — отмечает главный инженер.

Полученные данные, по его словам, уже учитываются при корректировке сроков высадки, внесении удобрений и организации полива.

Для агрохолдинга следующим этапом должно стать превращение данных с метеостанции и других цифровых инструментов в единый механизм управления производством, который можно использовать в разных хозяйствах. Руководитель экономического отдела «Белой дачи» Сергей Добреньков отмечает, что компания стремится унифицировать подходы к организации производственных процессов. Сейчас холдинг разрабатывает соответствующие правила, в том числе определяет критерии для принятия решения о выходе в поле.

Астраханское хозяйство специализируется на выращивании лука и салатных культур, при этом тепличные площади используются для подготовки рассады. По словам Сергея Добренькова, сочетание климатических условий региона и логистических возможностей позволяет получать весенний урожай раньше, чем в Краснодарском крае.

Данные метеостанции помогают агрономам корректировать сроки высадки рассады с учетом фактической температуры почвы и других показателей

Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Собранную информацию компания планирует использовать и для оценки темпов развития растений. Один из показателей, который учитывается при таком анализе, — сумма активных температур, то есть количество тепла, накопленного за определенный период.

Как отмечает господин Добреньков, для салатных культур важно не только накопить необходимый объем тепла, но и не допустить его существенного превышения. В таких условиях растение может быстрее перейти к созреванию, зацвести или потерять необходимые характеристики.

«Если тепла набирается больше нормы, для культуры это уже становится проблемой», — замечает господин Добреньков.

В растениеводстве цифровые инструменты помогают учитывать факторы, влияющие на развитие культур, а в мелиорации они применяются для контроля водного ресурса. На Лиманской мелиоративной системе в Астраханской области «Астраханмелиоводхоз» использует 10 датчиков, установленных в рамках соглашения с «Ростелекомом». Устройства передают информацию по радиоканалу и позволяют диспетчерам отслеживать уровень воды на разных участках оросительной сети.

Лиманская система обеспечивает водой около 2 тыс. га орошаемых земель. От головной насосной станции ресурс поступает в разветвленную сеть каналов, отдельные участки которой находятся на расстоянии до 100 км. При такой протяженности оперативное наблюдение за параметрами всей системы только с помощью ручных измерений становится затруднительным.

Директор ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» Павел Рябцев отмечает, что ранее контроль уровня воды требовал регулярных выездов сотрудников на гидрометрические посты. Специалисты вручную снимали показания и фиксировали их в журналах. Такой подход не всегда позволял получать информацию оперативно: на точность измерений могли влиять погодные условия, время проведения работ и человеческий фактор.

«При ручном снятии показаний всегда остается вероятность что-то пропустить или допустить погрешность при фиксации данных», — поясняет господин Рябцев.

Датчик уровня воды позволяет диспетчерам удаленно отслеживать изменения уровня в оросительном канале и оперативнее выявлять нештатные ситуации

Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Теперь сведения поступают в систему автоматически. По словам директора ФГБУ, это дает диспетчерам возможность быстрее регулировать работу шлюзов и насосных станций и распределять воду с учетом заявок сельхозпроизводителей. В начале сезона для каждого участка формируется план водопользования, после чего хозяйства направляют заявки на необходимый объем ресурса, а специалисты филиала контролируют фактическую подачу по текущим показаниям.

При этом точность управления водными потоками имеет и экономическое значение: избыточная подача воды приводит к дополнительным затратам на эксплуатацию системы и электроэнергию.

Еще одним направлением применения системы становится оперативное выявление нештатных ситуаций. По словам господина Рябцева, автоматический мониторинг позволяет быстрее замечать изменения в работе мелиоративной сети: в каналах могут происходить прорывы, а водная растительность способна перекрывать отдельные сооружения и нарушать уровень воды.

«Теперь мы можем сразу увидеть, где произошел сбой или прорыв, и определить участок, который требует вмешательства», — говорит директор ФГБУ.

Установленный датчик работает автономно и размещается над поверхностью воды. Устройство привязано к геодезической отметке гидрометрического поста и каждые несколько минут передает в личный кабинет информацию о расстоянии от установленного нулевого уровня до поверхности воды.

По словам господина Рябцева, проект пока находится в стадии развития. Одним из ограничений остается качество связи на удаленных участках, для решения этой задачи используются дополнительные шлюзы-приемники. При этом получаемые данные уже применяются при регулировании подачи воды.

«Если удастся решить вопрос со связью, систему можно будет существенно расширить», — считает директор ФГБУ.

В дальнейшем на Лиманской мелиоративной системе планируют установить еще 7–8 датчиков и дополнить существующий контур расходомерами. Это позволит отслеживать не только уровень воды в отдельных точках, но и ее движение по всей системе.

Часть оборудования учреждение приобретает самостоятельно, а передачу данных рассчитывает осуществлять через действующую инфраструктуру. «Мы объединяем в одном личном кабинете и те системы, которые уже использовали, в том числе ультразвуковые расходомеры», — говорит господин Рябцев.

ПАО «Ростелеком», Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 14, литера А