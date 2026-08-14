Победительницей National Bank Open в Торонто стала Ига Швёнтек

Ига Швёнтек провела лучший турнир с прошлогоднего Wimbledon, где ей удалось сенсационно победить. Получив весьма непростую сетку, она в шести матчах обыграла четырех соперниц из первой двадцатки — украинку Марту Костюк (11-я в мире), россиянку Диану Шнайдер (17-я), еще одну представительницу Украины Элину Свитолину (9-я) и Елену Рыбакину из Казахстана — вторую ракетку мира, которая в случае победы в этом финале приблизилась бы в рейтинге к белоруске Арине Соболенко на микроскопическое расстояние в четыре очка. Рыбакина прекрасно умеет играть против Швёнтек, используя свою мощь: счет их личных встреч до этого матча был ничейным — 6:6. Однако в данном случае она явно не справилась с психологическим давлением, ставшим причиной двух двойных ошибок в первом же гейме. Сделав ранний брейк, Швёнтек, как в лучшие годы, на всех парах устремилась к победе, оказывая на соперницу тотальное давление на задней линии. В итоге — 6:2, 6:3 за 1 час 15 минут.

Первый титул, завоеванный с помощью испанского тренера Франсиско Ройха, работающего с полькой с апреля, стал для нее одновременно 26-м за карьеру и позволил с восьмого места в мировой классификации подняться на пятое, оттеснив на следующую позицию россиянку Мирру Андрееву. «Последние несколько месяцев были непростыми. Я рада, что продолжала работать над собой, меняла свою игру и становилась лучше, несмотря на то что каждый день писали в интернете. Справляться со всем этим было нелегко, и я хочу посвятить этот титул всем, кто сталкивается с несправедливой критикой и хейтом. Продолжайте двигаться вперед, сосредоточившись на себе. Вы сами знаете, что для вас лучше. Всегда помните о том, чего можете достичь»,— сказала на церемонии награждения Швёнтек, фактически подтвердив, что ее долгое время преследовали проблемы с психологией.

Подробнее об этом читайте в материале «Прерывание переменности».