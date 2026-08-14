Ростовская область стала лидером ЮФО по объему инновационных товаров и услуг

Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном округе и 11-е — в общероссийском рейтинге по объему инновационных товаров, работ и услуг. Такие данные свидетельствуют о растущем вкладе донского бизнеса в технологическое развитие страны и формировании в регионе благоприятной среды для масштабирования наукоемких проектов. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Губернатор отмечает, что важным показателем зрелости инновационной экосистемы региона стало включение в реестр малых технологических компаний 130 организаций Дона. Этот статус открывает предприятиям доступ к комплексу мер государственной поддержки, направленных на ускорение вывода на рынок новых продуктов и технологий.

Среди ключевых преференций для компаний — пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 10%, что позволяет бизнесу высвобождать дополнительные ресурсы для инвестиций в исследования и разработки. Кроме того, организации могут воспользоваться льготными продуктами институтов поддержки предпринимательства — от целевых займов на особых условиях до программ акселерации и сопровождения экспортной деятельности.

Наталья Белоштейн