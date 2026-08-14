Более 2,2 тысячи оренбуржцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

По последним данным регионального Роспотребнадзора, с начала сезона за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 2297 человек, из них 888 — дети. Случаи зафиксированы во всех муниципалитетах области, однако случаев заражения энцефалитом и боррелиозом среди людей не выявлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Всего с начала сезона специалисты исследовали 4483 клеща. Возбудитель боррелиоза обнаружен в 136 пробах, вирус клещевого энцефалита — в 12. При этом заболеваний среди населения зарегистрировано не было.

В рамках профилактических мероприятий в регионе обработано 1420,7 га территорий, включая 462,2 га на базах летних оздоровительных учреждений.

Наибольшее число пострадавших отмечено в Оренбурге — 614 обращений. В Новотроицке зафиксировано 257 случаев, в Бузулуке — 148, в Орске — 96. Среди районов лидируют Оренбургский (198 пострадавших), Сакмарский (79) и Саракташский (65).

Яна Вежлева