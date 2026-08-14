В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

МЧС города напоминает, что нужно действовать без паники и позаботиться о своей безопасности. Жителям и гостям города советуют пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.

«Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе за минувшую ночь военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки со стороны ВСУ. Сбито 17 БПЛА, из них МОГами нейтрализовано 14 беспилотников. По словам главы города Михаила Развожаева, сильно пострадал многоквартирный дом, расположенный на улице Братьев Манганари.

В результате атаки беспилотников за медицинской помощью обратились три человека, среди них один ребенок. У них различные резаные раны. Одного пострадавшего госпитализировали. В нескольких районах города из-за упавших обломков БПЛА были зафиксированы два небольших возгорания травы. Кроме того, специалистами установлены точечные повреждения в четырех многоквартирных домах и пяти частных. Повреждены девять автомобилей.

Алина Зорина