Адвокат из Сочи получила 7,5 года колонии за попытку посредничества во взятке

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор адвокату Маргарите Близнюк, признав ее виновной в покушении на посредничество во взяточничестве. Суд назначил ей 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 18,175 млн руб. и запрет заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как следует из приговора суда, в 2023–2024 годах Близнюк, являясь адвокатом Адвокатской палаты Краснодарского края, получила от знакомого 18,2 млн руб. По версии суда, деньги предназначались для передачи должностным лицам судов за решение вопроса о сносе самовольной постройки, принадлежавшей мужчине.

Действия адвоката квалифицировали по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — как покушение на посредничество во взяточничестве. Суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме лишения свободы, Близнюк назначили штраф в размере однократной суммы предполагаемой взятки — 18,2 млн руб. Также суд лишил ее права заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года.

Арест, ранее наложенный на имущество осужденной, суд сохранил до решения вопроса о взыскании назначенного штрафа.

После оглашения приговора осужденную взяли под стражу непосредственно в зале суда. При этом решение Лазаревского районного суда Сочи пока не вступило в законную силу.

Мария Удовик