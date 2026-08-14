Суд подтвердил законность сноса многоквартирного дома в Махачкале

Верховный Суд Республики Дагестан оставил в силе решение Ленинского районного суда Махачкалы о сносе пятиэтажного многоквартирного дома на ул. Малыгина, 70. Таким образом, апелляционная инстанция подтвердила законность требований администрации города о признании объекта самовольной постройкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Махачкалы Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

В марте 2026 года районный суд полностью удовлетворил иск городских властей, а теперь это решение устояло в апелляции.

Как следует из материалов дела, при возведении здания был допущен ряд нарушений градостроительных, технических и противопожарных норм. В частности, застройщик превысил максимально допустимый процент застройки участка, а также не соблюдал требования по минимальным отступам от границ смежных земельных участков.

Дополнительным аргументом в пользу сноса стали выводы судебной экспертизы: специалисты установили, что эксплуатация дома создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Именно этот факт стал одним из ключевых оснований для принятия решения о демонтаже объекта.

Наталья Белоштейн