НСА назвал главные погодные угрозы для АПК Саратовской и Пензенской областей

За четыре года в Пензенской и Саратовской областях структура погодных рисков для сельского хозяйства значительно изменилась, сообщили в Национальном союзе агростраховщиков. В Пензенской области главной угрозой остается засуха — на нее приходится около 60% страховых выплат. За 2022–2025 годы аграриям региона перечислено более 164 млн руб. Посевы также страдали от заморозков, переувлажнения, ледяной корки, града и ураганного ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минсельхоз Бурятии Фото: Минсельхоз Бурятии

В Саратовской области в 2022–2023 годах урожай губила атмосферная засуха (76,6% выплат), а в 2024–2025 годах на первое место вышли пыльные бури (38,5%), заморозки, вымерзание и ледяная корка (33%). Общая сумма страховых возмещений саратовским аграриям за четыре года составила 223 млн руб.

Президент НСА Корней Биждов рекомендовал хозяйствам Поволжья заключать договоры страхования с господдержкой до начала сева. Оформить договор необходимо в течение 15 дней после окончания посевной, сейчас аграрии готовятся к севу озимых. «Комплексная страховая защита в таких обстоятельствах позволяет обеспечить устойчивость агробизнеса и покрыть последствия разных погодных явлений, а не только одного, наиболее ожидаемого риска», — сказал господин Биждов.

Нина Шевченко