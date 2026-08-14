Метеорологи предупредили жителей Сочи о грозе и порывистом ветре

В Сочи в течение дня 14 августа на участке Магри—Веселое метеорологи прогнозируют усиление юго-восточного ветра с порывами 12–14 м/с. Волнение моря достигнет трех баллов, высота волн составит 0,7–1,2 м. Кроме того, 15 августа на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» местами ожидается гроза, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В связи с неблагоприятным прогнозом жителям и гостям курорта рекомендовали воздержаться от отдыха в устьях рек и выхода в горы, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. При возникновении чрезвычайной ситуации в администрации призвали незамедлительно обращаться по номеру 112. Муниципальные службы перевели на усиленный режим работы, ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

По данным синоптиков, гроза станет частью комплекса неблагоприятных погодных явлений, прогнозируемых 15 августа в Краснодарском крае. Местами ожидаются сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозой и градом, порывы ветра могут достигать 20–22 м/с. Жителей и туристов предупредили о вероятном ухудшении погоды, рекомендовали соблюдать меры предосторожности и отказаться от отдыха вблизи водоемов и выхода в горы во время непогоды.

Мария Удовик