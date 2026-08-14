С начала года на СвЖД отремонтировали почти 200 км пути

За семь месяцев 2026 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) отремонтировали 198,3 км железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В первую очередь работы велись на участках с высокой интенсивностью движения и большим тоннажем грузов на направлениях Чепца — Екатеринбург, Екатеринбург — Называевская и Тюмень — Нижневартовск. Железнодорожники ведут комплексную замену верхнего строения пути, полностью обновляя рельсы, шпалы и щебень. В случаях, когда требовалась лишь замена изношенных рельсов, было обновлено 113 км рельсовой нити. Это делается для того, чтобы вернуть дороге прочность и ресурс.

Особое внимание уделили стрелочным переводам, которые испытывают наисильнейшие нагрузки при смене путей. Всего заменили 96 таких элементов, включая семь комплектов новых стрелок новых серий с улучшенными характеристиками и сниженной трудоемкостью ремонта на станциях Безруково, Маслянская, Утяшево и Подъем.

По итогам работ удалось не только снять ограничения, но и повысить установленные скорости движения на ключевых направлениях: для грузовых поездов — на 21,1 км пути, для пассажирских составов — на 28,7 км.

Ирина Пичурина