Третий зерновой терминал Новороссийска остановил работу после атаки БПЛА

Зерновой терминал КСК в Новороссийске приостановил операционную деятельность — разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции. Об этом сообщила ГК Дело, уточнив, что решение принято в целях обеспечения безопасности сотрудников и инфраструктуры. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно.

КСК стал третьим зерновым терминалом Новороссийска, прекратившим перевалку зерна. Ранее, 12 августа, в результате атаки БПЛА пострадали Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП). По данным РБК, вслед за КСК работу также приостановил НЗТ.

Информацию о состоянии НКХП и сроках устранения последствий основной владелец терминала — ОЗК — пообещал предоставить позже. В результате экспорт зерна из порта Новороссийска фактически остановлен.

Пропускная способность КСК составляет около 10,5 млн т зерна в год. Мощность перевалки НЗТ — 8,5 млн т, НКХП — 7,1 млн т зерна в год.

Анна Гречко