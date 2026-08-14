Билеты на поезда из Сочи в Москву почти закончились к концу августа

В конце августа на южных курортах традиционно растет спрос на обратные билеты, но в этом году ситуация на некоторых маршрутах близка к критической. Из Сочи в Москву на период с 15 по 31 августа в продаже осталось всего 50–70 билетов из 134–143 тыс. мест, в основном в купе и СВ. По данным АТОР, цены на плацкарт стартуют от 6,4 тыс. руб., купе — от 12 тыс. руб., люкс — до 330 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Альтернатива — поезда с пересадками через Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград и Воронеж, где доступно от одного до восьми мест за 7,5–9 тыс. руб. Авиабилеты стоят от 17,5 до 22,9 тыс. руб., но они всегда доступны.

На направлении Сочи—Санкт-Петербург в продаже осталось около 180–200 билетов из 33–36 тыс. мест, большая часть — на 31 августа. Стоимость плацкарта — от 8,6 тыс. руб., купе — от 13,4 тыс. руб. Авиаперелеты в Петербург доступны ежедневно за 19,7–23,5 тыс. руб.

Из Анапы в Москву ситуация лучше: осталось более 5 тыс. мест (5,5–6,2% от 84–95 тыс.), плацкарт — от 6,1 тыс. руб., купе — от 6,2 тыс. руб. В Санкт-Петербург из Анапы осталось около 1,1 тыс. мест (4,5–5,2%), цены — от 8,8 тыс. руб. за плацкарт и от 12 тыс. руб. за купе.

Для тех, кто не хочет переплачивать за авиабилеты или искать пересадки, из Анапы в Москву доступны ежедневные рейсовые автобусы: время в пути составляет 20–22 часа, что сопоставимо со скоростным поездом, стоимость билетов варьируется от 6,7 до 7,3 тыс. руб., что дешевле купе и сопоставимо с плацкартом, свободные места есть на все даты, на большинстве рейсов остается от 3 до 27 мест. Однако прямых автобусов из Анапы до Санкт-Петербурга нет, а аэропорт закрыт, поэтому остаются только варианты покупки железнодорожных билетов или поездки с пересадкой в Москве.

Мария Удовик