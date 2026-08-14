В Сочи адвокат осуждена за покушение на посредничество во взяточничестве на 18 млн

Лазаревский районный суд Сочи приговорил адвоката Маргариту Близнюк к 7,5 года колонии общего режима за покушение на посредничество во взяточничестве. Она получила от знакомого более 18 млн руб. якобы для передачи судьям за решение вопроса о сносе самовольной постройки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в период с 2023 по 2024 год подсудимая, являясь адвокатом адвокатской палаты Краснодарского края, получила от своего знакомого 18 175 000 руб. под предлогом передачи их должностным лицам судов за решение вопроса о сносе самовольной постройки.

Суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере однократной суммы взятки — 18 175 000 руб., а также лишил права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года.

Арест, ранее наложенный на имущество осужденной, сохранен. Близнюк взята под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина