В Новороссийске водителю дали 2 года за гибель 14-летнего футболиста

В Новороссийске вынесли приговор водителю, по вине которого в ДТП погиб 14-летний футболист. Мужчина получил два года колонии-поселения и лишился права управлять автомобилем на два года и 10 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Авария произошла 30 ноября 2024 года на одном из городских перекрестков. По данным суда, водитель «Ниссана» превысил скорость и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего сбил подростка, пересекавшего дорогу на электросамокате. Мальчик погиб на месте. При этом сам подросток также двигался на запрещающий сигнал.

Октябрьский районный суд Новороссийска признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Кроме того, с него взыскали 5,6 млн рублей в пользу отца погибшего. Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменений.

Подросток занимался в футбольном клубе. После его гибели в Новороссийске провели матч памяти юного спортсмена.

Анна Гречко