В Астрахани стартовала экспедиция по поиску затонувших в войну судов

В Астрахани стартовала экспедиция «Фарватер Истории – 2026», организованная Институтом океанологии РАН и Гидрографической службой Каспийской флотилии. Маршрут пролегает по Волге от Астрахани до села Ступино Черноярского района по пути боевой славы Каспийской флотилии, сообщили в службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба природопользования и охраны окружающей среда Астраханской области Фото: Служба природопользования и охраны окружающей среда Астраханской области

Участники экспедиции ищут и обследуют суда, затонувшие в годы Великой Отечественной войны. Основная задача — установить точные места гибели кораблей и восстановить имена членов экипажей. Параллельно ученые изучают гидрологический режим Волги и состояние рыбозимовальных ям.

В экспедиции участвуют студенты АГТУ и Каспийского института морского и речного транспорта. Они работают с телеуправляемыми подводными роботами и приборами для отбора проб. Исследования продлятся несколько дней.

Нина Шевченко