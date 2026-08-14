Бастрыкин взял на контроль дело о гибели жителя Ессентуков после драки

В ночь с 31 июля на 1 августа 2026 года в Ессентуках произошла массовая драка между местными жителями. Трое человек получили травмы, один из них скончался. Об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ. Все участники конфликта установлены, шестеро задержаны. Фигуранту 21 года, которому предъявлено обвинение в нанесении смертельных травм, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под стражу также помещены трое обвиняемых в совершении хулиганских действий. Ещё один участник после предъявления обвинения отправлен под домашний арест. В отношении шестого фигуранта мера пресечения будет определена в ближайшее время.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Ставропольскому краю Александру Перепелицыну представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Мария Хоперская