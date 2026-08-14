Лагерь «Тополек» в КБР передадут в госсобственность

Лагерь «Тополек» в Кабардино-Балкарии, принадлежащий СХПК «Ленинцы», безвозмездно перейдёт в госсобственность республики. Управление объектом передадут детской академии творчества «Солнечный город». Об этом сообщили на заседании регионального правительства.

Согласно проекту распоряжения, в госсобственность КБР от СХПК «Ленинцы» принимается недвижимое имущество в селении Ново-Ивановское с земельным участком. «В дальнейшем после приема данного имущества в госсобственность КБР предполагается его закрепление на праве оперативного управления за детской академией творчества «Солнечный город», — сообщил на встрече и.о. министра земельных и имущественных отношений КБР Таймураз Уянаев.

На месте лагеря «Тополек» планируется организовать круглогодичный образовательный кластер. Посещать его смогут дети от 7 до 17 лет, в том числе из малоимущих и многодетных семей, состоящих на профучёте.

По словам властей, это позволит расширить охват детей пришкольными лагерями. Действующие 47 лагерей способны принять лишь 10% от общей численности детей и молодежи республики. Ввод в эксплуатацию территории «Тополька» дополнительно обеспечит организованный отдых до 600 человек за сезон.

Мария Хоперская