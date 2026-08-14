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обновлено 13:27

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Днем 14 августа движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Причины перекрытия движения не уточняются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По данным на 12:00 мск, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа.

UPD: Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

Алина Зорина

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