обновлено 13:27
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Днем 14 августа движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.
Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ
Причины перекрытия движения не уточняются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
По данным на 12:00 мск, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа.
UPD: Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.