Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Днем 14 августа движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Причины перекрытия движения не уточняются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По данным на 12:00 мск, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа.

UPD: Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

Алина Зорина