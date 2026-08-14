Суд в Астраханской области наказал рыбака за продажу 700 кг севрюги и осетров

К двум годам принудительных работ суд в Астрахани приговорил предпринимателя за незаконный оборот немаркированной рыбы. Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 171.1, ч. 1 ст. 258.1 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отправил астраханца на принудительные работы за осетра и севрюгу

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Суд отправил астраханца на принудительные работы за осетра и севрюгу

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

По данным суда, бизнесмен купил более 700 кг рыбы без документов. Биоресурсы хранились на складе в Наримановском районе. Стоимость изъятой у фигуранта продукции превысила 2 млн руб. Кроме того, осужденный незаконно купил русского осетра и севрюгу, относящихся к краснокнижным видам рыб. Их обнаружили правоохранители во время обысков.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СК и УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области. Фигуранту также назначен штраф в 600 тыс. руб.

Марина Окорокова