Мэрия выходит на торги по комплексному развитию квартала в центре Тамбова

Глава администрации Тамбова Максим Косенков подписал постановление о проведении торгов за право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в границах улиц Чичканова, Советской, Рабочей и Карла Маркса. По информации «Ъ-Черноземье», площадь территории составляет 12,7 тыс. кв. м, а планируемый объем строительства — 58,4 тыс. куб. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Квартал находится в историческом центре Тамбова с развитой социально-транспортной инфраструктурой. На его территории расположены библиотека, дом культуры, детские сады, школы, магазины и площадь. При этом участок имеет сложную конфигурацию и хаотично застроен частными домами, а также хозяйственными постройками, подлежащими сносу.

Начальная цена лота на торгах составит 2,6 млн руб., задаток определен в сумме 1,9 млн руб. (75% суммы). Шаг аукциона установят на уровне 128,8 тыс. руб. (5% суммы). Срок выполнения работ в соответствии с условиями договора — до конца 2036 года.

Проект КРТ предполагает постройку жилого многоквартирного дома переменной этажности — до девяти этажей. Также планируется обновление коммунальной инфраструктуры, оборудование парковок, детских и спортивных площадок, монтаж освещения.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в перечень подлежащих сносу или реконструкции объектов попало 22 здания, в том числе старые частные дома, степень износа которых составляет до 92%. Всего на участке расположены 41 объект капитального строительства и линейный объект.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Специализированный застройщик "М 100"», входящее в структуру ГК «Еврострой» (основные бенефициары — депутат Воронежской областной думы Михаил Гусев и предприниматель Алексей Сезин), приступило к реализации одноименного жилого комплекса в Тамбове в микрорайоне Волжский. Проектная стоимость дома из двух секций — 1,1 млрд руб.

Денис Данилов