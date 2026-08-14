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Дело блогерши Улановой передали в Октябрьский райсуд Екатеринбурга

Уголовное дело блогера Екатерины Улановой и ее супруга Алексея Уланова передали из Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга в Октябрьский райсуд Екатеринбурга, но и это решение уже обжаловано адвокатами, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области. Информацию о смене подсудности также подтвердила «Ъ-Урал» сторона защиты. «Это наше право», — объяснил адвокат Владимир Кривоногов.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

«Потерпевшие ждут сейчас апелляции и решения суда по этому поводу», — рассказала «Ъ-Урал» одна из потерпевших.

Напомним, обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено прокуратурой в середине июня. Екатерину Уланову обвиняют в 103 преступных эпизодах мошенничества (чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ), ее супруга Алексея Уланова в 46 эпизодах мошенничества (ст.159 УК РФ).

Согласно версии обвинения, они работали с декабря 2021 года по апрель 2025 года, размещая объявления о продаже премиальных вещей из-за границы по заниженным ценам в мессенджерах и соцсетях. После получения денег от клиентов Екатерина Уланова прекращала выходить на связь, а покупатели не могли получить товар. Деньги при этом не возвращались. В уголовном деле 246 потерпевших, общий материальный ущерб которых составил свыше 130,7 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2023 года после выхода в эфир НТВ сюжета о преступных схемах Екатерины Улановой. Тогда же глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

За время расследования уголовного дела Арбитражный суд Свердловской области признал Екатерину Уланову банкротом. Иск был подан в 2023 году, его сумма составила более 1 млн руб. В апреле 2024 года УФНС по Свердловской области подало иск в областной арбитражный суд с целью признать Алексея Уланова банкротом. Как следует из картотеки суда, сумма исковых требований составила более 10,8 млн руб. Суд постановил прекратить дело.

Артем Путилов

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