В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

В аэропорту Сочи днем 14 августа сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Ограничения действовали с 10:57 до 11:21 мск. Их вводили для обеспечения безопасности полетов. Ранее сообщалось, что в общей сложности в аэропорту Сочи задержали 138 рейсов, из которых 73 рейса на вылет и 65 — на прилет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В последние дни Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов не только в Сочи, но и в других городах. В частности, в Сочи ограничения вводили 14 августа с 04:52 до 08:42 мск. Кроме того, ограничения действовали в аэропортах Краснодара и Геленджика. Все решения о введении и снятии ограничений принимали в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Антитеррористическая комиссия Краснодарского края ранее призвала жителей региона не снимать военный и служебный транспорт, объекты транспортной, топливно-энергетической, промышленной и иной критической инфраструктуры. В комиссии подчеркнули, что распространение подобных материалов может раскрыть расположение сил и средств, обеспечивающих безопасность территории, и создать угрозу для объектов гражданской инфраструктуры. За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мария Удовик