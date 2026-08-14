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В Ярославле отменили ракетную опасность и сняли ограничения движения

В Ярославской области объявлен отбой сигнала «Ракетная опасность». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в 11:51 в своем канале в «Максе».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Временные ограничения движения транспорта на выезде из Ярославля сняты. Ранее из-за ракетной угрозы, объявленной в 10:22, было перекрыто движение на выезде из города в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

На время ограничений автобусы, следовавшие по Московскому проспекту, направляли в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Межмуниципальные автобусы, следовавшие по перекрытому участку М8, временно не выполняли рейсы и находились на территории автовокзала.

Антон Голицын

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