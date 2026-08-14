В Новороссийске звучит сирена, объявлена атака БПЛА

В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем!», объявлена атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в соцсетях главы, на официальной странице администрации, по радио «Новая Россия» (104 FM) и телеканалу «Новороссийское телевидение» (22-я кнопка у кабельных операторов).

При включении сирен находящимся дома рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.

Граждан предупредили о запрете съемки и публикации кадров отражения атаки, работы средств защиты и спецслужб. Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене сигнала.

Алина Зорина