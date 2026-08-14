На Ставрополье прокуратура оспорила аренду участка, выданного без торгов
Прокуратура Нефтекумского района провела проверку исполнения земельного законодательства и выявила нарушение при предоставлении земельного участка в аренду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В 2024 году местная администрация передала жителю Нефтекумска надел для ведения огородничества на льготных условиях, без проведения торгов. Однако арендатор не намеревался использовать землю по целевому назначению и содержал на ней крупный рогатый скот.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора аренды недействительной (ничтожной) сделкой и возврате участка администрации округа. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле.