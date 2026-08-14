В Новороссийске предупредили об угрозе атаки БПЛА

Утром 14 августа глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил в своем Telegram-канале об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на город. Сигнал тревоги мэр опубликовал в 11:16 по московскому времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Золотова Фото: Анастасия Золотова

Градоначальник призвал жителей и гостей города при звуке сирен укрыться в помещениях без окон, не приближаться к стеклам и воздержаться от публикации фото и видео работы экстренных служб.

Власти напоминают, что автомобиль не подходит для укрытия. Также не следует прятаться у стен многоквартирных домов.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Ночью 12 августа в город-герое и ряде других муниципалитетов уже объявлялась ракетная опасность. Краснодарский край пережил одну из наиболее трагичных атак: в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе погибли три человека, более 20 получили ранения, разрушены десятки жилых домов.

Кроме того, в Новороссийске после налета БПЛА 12 августа повреждены 185 домов, из них 36 многоквартирных. Восемь частных домов разрушены полностью. Рабочие комиссии продолжают оценивать ущерб в жилых домах города. Пострадавшим предусмотрены федеральные и муниципальные выплаты в зависимости от ущерба имуществу и степени вреда здоровью.

Анна Гречко