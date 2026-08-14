Аэропорт Сочи вновь не принимает и не отправляет самолеты
14 августа в аэропорту Сочи повторно в течение суток введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров. В общей сложности в воздушной гавани задержаны 138 рейсов, из которых 73 — на вылет и 65 — на прилет.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Ранее в этот же день ограничения уже действовали с 04:52 до 08:42 по московскому времени. В последние дни аналогичные меры Росавиация также вводила в аэропортах Краснодара и Геленджика.
Антитеррористическая комиссия Краснодарского края ранее призвала жителей не снимать военный и служебный транспорт, а также объекты транспортной, топливно-энергетической, промышленной и иной критической инфраструктуры.