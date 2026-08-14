В Анапе утром 14 августа объявили угрозу атаки БПЛА

Утром 14 августа в Анапе сработали сирены воздушной тревоги. Пресс-служба администрации города-курорта сообщила об активации систем оповещения в 11:01.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителям и гостям города рекомендовали не выходить на улицу, а укрыться в неостекленных помещениях — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Пользоваться лифтом запрещено, необходимо держаться подальше от окон и дверей.

Тем, кто находится на улице, советуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подвале или подземной парковке. Прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобиле или в остановочных павильонах не рекомендуется.

Публиковать в социальных сетях фото и видео беспилотников, работы систем ПВО, а также действий спецслужб и оперативных подразделений запрещено.

Пресс-служба мэрии Анапы призвала горожан сохранять спокойствие, дождаться отмены сигнала опасности и следить за информацией только в официальных источниках.

Ранее авиационную опасность объявили в Краснодарском крае в целом. Уведомления РСЧС об угрозе падения взрывных устройств поступили жителям региона в 10:53.

Анна Гречко