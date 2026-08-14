В Ярославле перекрыли выезд из города на фоне ракетной опасности

В Ярославле перекрыто движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе» в 11:01.

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«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается»,— написал Михаил Евраев.

В связи с введенными ограничениями изменены маршруты общественного транспорта. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ракетная опасность была объявлена в 10:22, чуть позже Росавиация закрыла ярославский аэропорт.

Антон Голицын