В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
В Карачаево-Черкесии на 14 августа объявлено штормовое предупреждение. В течение суток на территории республики местами ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Синоптики прогнозируют сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и порывистым ветром до 20–25 м/с. На реках возможен подъём уровня воды местами до неблагоприятных отметок. В горных районах не исключён сход селей малого объёма.
Жителям и туристам рекомендуется принимать во внимание погодную обстановку и соблюдать меры предосторожности.