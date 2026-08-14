В Крыму 14 августа ограничат водоснабжение в ряде городов и сел

В Крыму 14 августа в связи с аварийно-ремонтными работами будет ограничено водоснабжение в Симферополе, Алуште, Джанкое, Щелкино, Феодосии и ряде населенных пунктов. Также возможны перебои из-за аварии на сетях «Крымэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ГУП РК «Вода Крыма», в Симферополе до 14:00 воды не будет на улицах Алуштинской, Воровского (частично), Беспалова, а также на прилегающих территориях. В Алуште до 12:00 ограничат подачу в селе Приветном по улице Шевченко, до 11:00 — на улице Судакской.

В Джанкое до 14:00 отключат улицу Московскую. В Щелкино до 17:00 — дома №91/1, 91/2, 94, 94/А, 97, 98, 101/1, 101/2, 102, 103, 105, 105/А.

В Феодосии до 13:00 без воды останутся улицы Украинская (15–22), Куйбышева (2–19), Базарная (1–21), Базарный переулок, Советская (12–14).

Из-за аварии на сетях «Крымэнерго» возможны перебои или полное отсутствие воды в Старом Крыму, в поселке городского типа Кировском, в селе Абрикосовке, в селе Бабенково, в селе Криничках, в селе Матросовке, в селе Владиславовке, в селе Журавках, в селе Новопокровке, в селе Золотом Поле, в селе Льговском, в селе Добролюбовке, в селе Долинном, в селе Прудах, в селе Партизанах, в селе Первомайском, в селе Жемчужине Крыма, в селе Изобильном, в селе Изюмовке, в селе Отважном, в селе Садовом, в селе Приветном, в селе Айвазовском, в селе Синицыно, в селе Васильковом, в селе Красновке, в селе Токарево, в селе Шубино, в селе Ярком Поле, в селе Красносельском, в селе Ореховке, в селе Софиевке, в селе Трудолюбовке, в поселке городского типа Приморском (район Башня).

Актуальную информацию можно уточнить по телефону диспетчерской: +7 (979) 014-53-70.

Алина Зорина