Кисловодский парк признан крупнейшим рукотворным в стране

Карта рекордов сервиса 2ГИС пополнилась 70 необычными объектами из более чем 30 городов России. В их число вошел и парк Кисловодска, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Кисловодский парк отмечен как самый крупный рукотворный парк в стране. Его площадь составляет почти 966 гектаров, за каждым квадратным метром тщательно ухаживают: высаживаются деревья, формируются зелёные зоны, прокладываются прогулочные маршруты.

Парк давно стал не просто городской достопримечательностью, а точкой притяжения, куда ежедневно приходят тысячи гостей и жителей Кисловодска.

Мария Хоперская